Chinese machine voorspelt crimineel gedrag aan de hand van gelaatskenmerken

Chinese wetenschappers beweren een machine te hebben ontwikkeld die kan voorspellen of iemand een veroordeelde crimineel is, enkel en alleen op basis van gelaatskenmerken. De machine, die werd gecreëerd aan de Jiao Tong Universiteit in Shanghai, kon uit een reeks van 186 foto's in negen op de tien gevallen criminelen correct identificeren aan de hand van hun ogen, neus en mond.

De bevindingen sluiten volgens de onderzoekers aan bij de controversiële visie dat criminelen specifieke gelaatskenmerken hebben en suggereren dat de structuur van iemands gezicht, waaronder "lipkromming, afstand tussen de ogen en de verhouding tussen neus en mond", kan aantonen of hij een crimineel is.

Studie "De gezichten van algemene brave burgers vertonen meer gelijkenissen dan de gezichten van criminelen, of criminelen hebben meer verschillen in hun gelaten dan normale mensen." In het kader van het onderzoek trainden onderzoekers de machine met 1856 foto's van Chinese mannen, waarvan de helft veroordeelde criminelen. Op de foto's stonden mannen van 18 tot 55 jaar oud, allemaal in een neutrale pose en gladgeschoren.Vervolgens lieten ze het toestel 186 nieuwe foto's zien en vroegen het om deze onder te verdelen in criminelen en niet-criminelen. Daarbij bleek 89 procent van de antwoorden correct.



Op basis van de accuraatheid van de antwoorden geloven de onderzoekers dat mensen die misdaden begaan bepaalde unieke gelaatskenmerken hebben. "De gezichten van algemene brave burgers vertonen meer gelijkenissen dan de gezichten van criminelen, of criminelen hebben meer verschillen in hun gelaten dan normale mensen," aldus de studie.

Chinees dang'an-register Critici vrezen dat China dergelijke informatie zal toevoegen aan het "dang'an-register" dat reeds informatie bevat over nagenoeg elke Chinese burger. De bestanden, die worden bijgehouden sinds het Mao-tijdperk, bevatten persoonlijke en confidentiële informatie zoals gezondheidsgegevens en schoolresultaten.



Het Chinese veiligheidsapparaat is vragende partij voor kunstmatige intelligentie die het gedrag van burgers "voorspelt". Eerder dit jaar kreeg de China Electronics Technology Group de opdracht om artificiële intelligentie (AI) te creëren die het gedrag van mensen op bewakingscamera's analyseert en op zoek gaat naar signalen dat ze een terreurdaad willen plegen. Zodra het systeem klaar is, zal het gebruikt worden om incidenten te voorspellen, zodat het leger en de politie meteen ingeschakeld kunnen worden.