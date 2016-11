Rekenfout bij hoogteberekening werd Marslander fataal

Door: redactie

24/11/16 - 02u24 Bron: ANP

De Schiaparelli-sonde kreeg verkeerde informatie over de hoogte waarop het zich bevond en crashte © ap.

Een rekenfout is de Europese Marslander Schiaparelli vorige maand fataal geworden. De computer aan boord kreeg foute metingen door. Het systeem kwam daardoor tot de conclusie dat de lander onder het oppervlak van de planeet zat. In werkelijkheid zat hij in volle vlucht op 3,7 kilometer hoogte.