Trump wil dat NASA klimaatonderzoek schrapt en investeert in ruimteverkenning

Donald Trump wil als president van de VS alle onderzoek van NASA naar klimaatverandering afvoeren. De president-elect wil dat de organisatie zich voortaan focust op de verkenning van de ruimte in plaats van op "gepolitiseerde wetenschap".

© afp. De Republikein is een notoir klimaatscepticus. Zo noemde hij de opwarming van de aarde ooit een "uitvinding van de Chinezen, om de Amerikaanse competitiviteit te schaden", al erkende hij gisteren toch tijdens een gesprek met journalisten van de New York Times dat er een verband bestaat tussen klimaatopwarming en menselijk gedrag.



Tijdens zijn kiescampagne kondigde Trump aan dat hij wil dat NASA tegen het einde van de eeuw het volledige zonnestelsel zal verkennen.

Klimaatsceptische adviseur Voormalig congreslid Bob Walker is Trumps adviseur inzake ruimtevaartbeleid. Hij deed destijds hetzelfde onder president George W. Bush. Walker is van mening dat NASA is herleid tot "een logistiek agentschap dat zich concentreert op de bevoorrading van het ruimtestation en politiek correct milieutoezicht". Hij twijfelt over de menselijke hand in de klimaatverandering. "Het is een visie die gedeeld wordt door de helft van de klimatologen ter wereld. We hebben goede wetenschap nodig om ons te vertellen wat de realiteit is en wetenschap zou dat kunnen doen als politici zich er niet mee bemoeien".

Verkennende rol "Ik geloof dat klimaatonderzoek nodig is, maar het is zwaar gepolitiseerd en dat heeft veel werk van de onderzoekers ondermijnd. De beslissingen van mijnheer Trump zullen gebaseerd zijn op wetenschap, niet op gepolitiseerde wetenschap." Bob Walker, adviseur van Trump Dit jaar had NASA's Earth Science-afdeling 1,92 miljard dollar aan fondsen ter beschikking, een verhoging met bijna dertig procent ten opzicht van vorig jaar. Onder president Obama steeg het budget van de afdeling met 50 procent. Tegelijkertijd besliste de Obama-administratie dat het budget voor ruimtevaart volgend jaar met 840 miljoen dollar wordt teruggeschroefd.



De afdeling Earth Science verricht onderzoek naar veranderingen in temperatuur, ijs, wolken en andere klimaatfenomenen. Het NASA-satellietennetwerk levert een schat aan informatie over klimaatverandering, onder andere over cyclonen die zich vormen boven de oceanen.



"We zien NASA in een verkennende rol, in onderzoek naar de ruimte", vertelde Walker aan The Guardian. "Op aarde gerichte wetenschap hoort beter thuis bij andere agentschappen die dat als voornaamste doel hebben. Ik vermoed dat het moeilijk wordt om alle lopende NASA-programma's te stoppen, maar toekomstige programma's moeten zeker ondergebracht worden bij andere agentschappen. Ik geloof dat klimaatonderzoek nodig is, maar het is zwaar gepolitiseerd en dat heeft veel werk van de onderzoekers ondermijnd. De beslissingen van mijnheer Trump zullen gebaseerd zijn op wetenschap, niet op gepolitiseerde wetenschap". "Informatie over planeet Aarde en haar atmosfeer en oceanen zijn essentieel voor onze manier van leven. Ruimteonderzoek is een luxe, observaties van de aarde zijn essentieel." Kevin Trenberth, klimaatwetenschapper

Onrust in wetenschappelijke gemeenschap Een beeld van supercycloon Meranti, gemaakt door NASA-satelliet Aqua. © epa. De NASA-klimaatwetenschappers vrezen nu dat hun werk aan de kant zal worden geschoven voor een agenda die fossiele brandstoffen vooropstelt. Ook klimaatwetenschappers bij andere organisaties reageren geschokt op het nieuws.



Volgens Kevin Trenberth, hoofdwetenschapper bij het Nationaal Centrum voor Atmosferisch Onderzoek in de VS, voorziet NASA de wetenschappelijke gemeenschap met nieuwe instrumenten en technieken. Het opdoeken van de afdeling zou "een geweldige achteruitgang en zelfs verwoestend zijn". "Informatie over planeet Aarde en haar atmosfeer en oceanen zijn essentieel voor onze manier van leven. Ruimteonderzoek is een luxe, observaties van de aarde zijn essentieel," zo merkt hij op.



"Zonder de steun van NASA zal niet alleen de VS, maar de hele wereld een flinke dreun krijgen wanneer het aankomt op ons begrip van het klimaat en de bedreigingen van een klimaatverandering die door de mens veroorzaakt is," zegt Michael Mann, klimaatwetenschapper aan Penn State University. "Het zou een onverholen politieke zet zijn die aantoont dat de president-elect bereid is om te handelen naar de wil van de lobbyisten en belangengroepen die hij tijdens zijn hele campagne heeft bekritiseerd".