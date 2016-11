Franse gemeenschap keurt nieuw toelatingsexamen voor artsen goed

Door: redactie

De regering van de Federatie Wallonië-Brussel zal deze ochtend het ontwerpsdecreet goedkeuren om vanaf volgend academiejaar een toelatingsexamen voor artsen en tandartsen te organiseren. De Franse gemeenschap komt zo tegemoet aan de eisen van de federale overheid.

Het examen zal georganiseerd worden in de eerste twee weken van september in alle faculteiten geneeskunde in Franstalig België. Alle kandidaten zullen dezelfde vragen voorgeschoteld krijgen. De studenten zullen getest worden op hun wetenschappelijke kennis en hun kennis van het Engels, maar ook op hun vaardigheden rond communicatie, kritische analyse en synthese. Daarnaast zullen hun ethische en sociale vaardigheden aan bod komen.



Om te slagen op het examen, moeten de kandidaat-studenten minstens 10 op 20 halen op elk onderdeel apart. De vragen en de modaliteiten rond de evaluatie zullen opgesteld worden door een jury die bestaat uit minstens 10 professoren geneeskunde. Er werd een budget van 800.000 euro voorzien voor het examen.



Minister van hoger onderwijs in de Franse gemeenschap Jean-Claude Marcourt verklaarde onlangs in een interview dat slechts "een op de tien studenten" zullen slagen.



Het ontwerp van decreet moet nog voorgelegd worden aan de Raad van State, die binnen de maand een advies moet geven. Het zou er logischerwijs toe moeten leiden dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan alle studenten die afstuderen als arts of tandarts een RIZIV-nummer toekent.



De federale regering bereikte in september een akkoord over de artsenquota in 2022. De traditionele verdeelsleutel tussen Nederlandstaligen en Franstaligen blijft 60/40. Het eerdere voorstel van de planningscommissie om de quota te veranderen naar 56,5 procent en 43,5 procent, een voorstel dat aan Vlaamse kant op veel protest botste, wordt dus niet gevolgd.



Om het overschot aan afgestudeerde artsen te beperken, wou de federale regering in Franstalig België wel een ingangsexamen bij aanvang van de studies, zoals dat in Vlaanderen bestaat. Vorig academiejaar gebruikte de Franse gemeenschap een filter na het eerste jaar, maar dat systeem werd door de Raad van State onder vuur genomen.