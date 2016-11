Combinatie vaccin met immuniteitsregelaar zorgt voor daling hiv-restvirus

Door: redactie

22/11/16 - 16u23 Bron: Belga

© thinkstock.

Een vroegtijdige behandeling van hiv-patiënten samen met een combinatietherapie van vaccin en een immuunsysteemregelaar, leidt tot een honderdvoudige daling van de hoeveelheid virus die terugkomt. "De resultaten van onderzoek waarover het wetenschappelijke tijdschrift 'Nature' bericht zijn uniek en baanbrekend", meldt hiv-expert professor Linos Vandekerckhove (UGent/UZ Gent).

"Bij meer dan 90 procent van de patiënten die toegang hebben tot hiv-remmers, wordt het virus permanent onderdrukt, zodat deze personen niet meer ziek worden en een goede levensverwachting hebben", aldus professor Vandekerckhove. "Het probleem zit in het feit dat het virus zich schuilhoudt in de afweercellen van de patiënt en onzichtbaar is voor het eigen immuunsysteem. Wetenschappers dachten lange tijd dat ze het virus met medicijnen moesten activeren om het zo zichtbaar te maken voor het immuunsysteem, maar deze strategie heeft bij dieren noch bij mensen ooit grote effecten gehad. Combinatietherapieën van meerdere strategieën werden tot op heden nog nooit uitgevoerd."



Een doorbraak werd vorige week in Nature beschreven. "Het artikel toont zeer opmerkelijke resultaten op een hiv-dierenmodel bij apen, een model dat quasi identiek is aan de manier waarop de ziekte bij de mens verloopt", zegt professor Vanderkerchove, die drie bevindingen aanstreept die nooit voordien werden waargenomen.



Zo werd voor het eerst gekeken binnen een groep die onmiddellijk na besmetting behandeld werd. Daarnaast wordt ook voor het eerst aangetoond dat er zowel in het bloed als in de lymfeklieren door combinatietherapie een honderdvoudige daling is van de hoeveelheid hiv-restvirus. Ook werd voor het eerst aangetoond dat een behandeling met een "genezingscocktail", gevolgd door een stop van hiv-remmers, resulteert in een even grote daling van de hoeveelheid restvirus.



In het UZ Gent wordt bij nieuwe patiënten binnen de 48 uur gestart met een behandeling. Zaterdag organiseert de Hiv Cure Research Unit een fundraisingsactie.