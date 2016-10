Was Venus de eerste bewoonbare planeet in ons zonnestelsel?

Door: redactie

17/10/16 - 17u29 Bron: The Guardian

© thinkstock.

Het oppervlak van Venus is zo heet dat het lood kan smelten en de hemel van de planeet is donker door giftige zwavelzuurwolken, maar de omstandigheden op de planeet waren niet altijd zo hels. Uit onderzoek blijkt dat Venus mogelijk de eerste bewoonbare planeet in ons zonnestelsel was, met grote oceanen en een zacht klimaat.

Tropisch klimaat "Als je drie miljard jaar geleden leefde op een lage breedtegraad en op lage hoogte, dan zouden de oppervlaktetemperaturen niet erg verschillend zijn van een plaats in de tropen op Aarde," vertelt Michael Way, die het onderzoek leidde aan het Nasa Goddard Instituut voor Ruimtestudies in New York.



Maar de hemels van Venus waren bewolkt, met in sommige regio's bijna continu regen. "Dus terwijl je mooie zonsondergangen zou krijgen, zou er gedurende de dag vooral bewolkte lucht en neerslag zijn," aldus Way.



Als de berekeningen kloppen, dan zouden de oceanen van Venus bestaan hebben tot zo'n 715 miljoen jaar geleden: tot dan zou het klimaat lang genoeg stabiel geweest zijn om microbieel leven op de planeet mogelijk te maken.



"De oceanen van de oude Venus hadden vermoedelijk meer constante temperaturen en als het leven begint in de oceanen - iets wat we niet zeker weten op Aarde - dan zou dit een goed vertrekpunt zijn," zegt Way.



Andere wetenschappers zijn het ermee eens dat de Aarde en Venus ooit vrij gelijkaardig waren. "Bewoonbaar of niet, ik ben niet in de juiste positie om die vraag te beantwoorden. Maar op vlak van omgeving, had Venus waarschijnlijk ooit een oceaan en de omgevingen van Venus en de Aarde waren vermoedelijk gelijkaardig,", zegt professor Takehiko Satoh, die meewerkt aan de Venus Climate Orbiter-missie (Akitsuki) voor het Japanse ruimteagentschap. © thinkstock.

Bloedheet Met een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 462 graden Celsius, is Venus de heetste planeet in ons zonnestelsel, dankzij haar nabijheid tot de zon en haar ondoordringbare CO2-atmosfeer, die 90 keer dichter is dan die van de Aarde. Dat heeft op een bepaald ogenblik in de geschiedenis van de planeet geleid tot een broeikaseffect.



Amerikaanse en Sovjet-ruimtesondes die naar de planeet werden gestuurd, overleefden telkens maar enkele uren op de planeet, vooraleer ze vernietigd werden. De Japanse Akatsuki-sonde © afp.

Akatsuki-missie Met meer precieze metingen van de chemische samenstelling van het oppervlak en de atmosfeer van Venus kan bepaald worden hoeveel water de planeet in het verleden had en wanneer het begon te verdwijnen.



De Akatsuki-missie, die de weersystemen op Venus bestudeert, kan antwoord bieden op sommige vragen. Het ruimtetuig moest normaal gezien in 2010 in een baan om de planeet terechtkomen, maar nadat de motor het begaf, zweefde de sonde vijf jaar lang rond de zon zoals een kleine artificiële planeet. Vorig jaar kregen wetenschappers het toestel in een baan rond Venus en de missie kan inzicht bieden op het bestaan van vulkanische activiteit op de planeet, of er bliksemschichten zijn in de lucht en waarom de atmosfeer van de planeet 60 keer sneller draait dan de planeet zelf.