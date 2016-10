Experts: "Mogelijk nog twee geheime holtes in piramide van Cheops"

Door: redactie

15/10/16 - 15u48 Bron: Belga

De pyramide van Cheops op de achtergrond. © photo news.

Het valt niet uit te sluiten dat de piramide van Cheops, één van de zeven antieke wereldwonderen, twee nog onbekende holtes bevat. Dat heeft vandaag het wetenschappelijke team meegedeeld dat het project 'ScanPyramids' uitvoert. Het team baseert zich op analyse met gebruik van nieuwe technologieën van het 4.500 jaar oude gebouw. Donderdag had het Egyptische ministerie van Oudheidkunde al een ballonnetje opgelaten over "twee anomalieën" in de aan farao Cheops gewijde piramide.

Het project - opgestart in oktober 2015 - ScanPyramids gebruikt diverse nieuwe technologieën in een poging "de aanwezigheid van tot dusver ongekende interne structuren te onthullen in antieke monumenten".



Gangen?

Het team vond een onbekende holte aan de noordoostelijke nok van de piramide, op een hoogte van ongeveer 105 meter. De andere holte bevindt zich aan de noordkant. In een communiqué zegt ScanPyramids te vermoeden of te hopen dat zich daar een of meerdere gangen bevinden die uitkomt/uitkomen in het hart van de Grote Piramide.



De Grote Piramide op de hoogvlakte van Gizeh, nabij Cairo, torent uit boven de kleinere piramides van Chefren en Mycerinos en zet ook de beroemde Sfinx in de schaduw. Het gigantische bouwwerk werd opgetrokken in opdracht van Cheops, de farao van de IVde dynastie die meer dan 2.600 jaar voor Christus over Egypte regeerde.



Andere geheime holtes

Geheime kamers of holtes zijn momenteel "in": zo wacht de archeologische wereld nog steeds ademloos af of het graf van farao Toetanchamon, in de Vallei der Koningen nabij Luxor, al dan niet een geheime kamer bevat met daarin al dan niet de tombe van koningin Nefertete, qua schoonheid de allereerste Miss Universe.