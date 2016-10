Reuzedatabank met DNA van Belgen in de maak

Door: redactie

Ons land investeert 10 miljoen euro in een technologieplatform om het volledige DNA van duizenden Belgen in kaart te brengen. Een consortium van onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en bedrijven zet binnenkort zijn handtekening onder de samenwerking, schrijft De Tijd vandaag.

Het DNA-platform moet de basis worden voor een correcte diagnose en voor efficiëntere behandelingen op maat. Het project moet bovendien de erfelijke gezondheidsrisico's van de Belgen in kaart brengen, zodat meer op preventie kan worden ingezet. De initiatiefnemers zien het platform ook als een eerste stap op de weg naar een genetisch paspoort voor elke pasgeborene. Dat kan dan levenslang als een leidraad voor de gezondheidszorg dienen.



Cruciaal is de snelle en correcte interpretatie van de honderden gigabytes. Daarom bundelen de onderzoeksinstellingen Imec en iMinds hun expertise met Belgische en buitenlandse technologiebedrijven.



Als alles volgens plan verloopt, rollen de gegevens van de eerste patiënten begin volgend jaar uit de machines. Het technologieplatform is een initiatief van het consortium van Imec, iMinds, vier genetische centra van universitaire ziekenhuizen (Leuven, Brussel, Gent, Antwerpen), de KU Leuven, het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Intel en enkele techbedrijven die een basis hebben in ons land.