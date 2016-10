Heelal bevat tien keer meer sterrenstelsels dan gedacht

Door: redactie

13/10/16 - 17u50 Bron: Belga

© NASA, ESA.

Verrassing aan de sterrenhemel: het universum telt tien keer meer sterrenstelsels dan tot nu toe aangenomen, zo heeft het Hubble Informatiecentrum in Garching nabij München vandaag bekendgemaakt en zal te lezen zijn in het vakblad The Astrophysical Journal.