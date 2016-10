Vind jij alle nieuwe woorden uit Dikke Van Dale in dit tekstje?

Robbe van Lier

12/10/16 Bron: Van Dale Online

De Dikke Van Dale heeft alweer een nieuwe reeks woorden toegevoegd aan zijn online woordenboek. En die woorden zijn vooral te vinden in de digitale sfeer, maar even goed zijn er nieuwe woorden die te maken hebben met voeding en gezondheid. Haal jij alle nieuwe woorden uit onderstaand tekstje? Onderaan lijsten we ze allemaal voor je op.

'Het moet gezegd worden. Je mag dit gerust vind-ik-niet-leuken. Daar waar zich veel boven onze hoofden lijkt af te spelen (nee, geen dronecamera), kijken we - meer dan ooit sinds de hele internetgeschiedenis - vooral naar onze telefoons. Als smombies en web-only wiebelzielen houden we wandelzoektochten naar digitale beestjes en verstopeieren tot we last krijgen van een appnek.'



'De telefoonarts verwijst je door naar de secondopinionarts, waar je in de ongemakkelijke stilte van de wachtkamer nog wat netflixt als wachtverzachter. Daarna snel naar je bel-etagewoning. Of beter gezegd: naar de buren. Want daar ligt je maaltijdbox met smaakjesthee en recepten voor kokosyoghurt met granola voor je klaar. C'est ça, ik ben even sjaak-afhaak. Laat de bitrot maar komen.'