Belgische vrouw liet zich na overlijden invriezen door Amerikaans bedrijf

Door: redactie

11/10/16 - 20u17 Bron: VTM Nieuws

Een Belgische vrouw van 90 die op 2 september overleed, heeft zich laten invriezen met de bedoeling om later weer tot leven gewekt te worden als de wetenschap het ooit toelaat. Dat meldt het VTM Nieuws.

De vrouw werd onmiddellijk na haar dood behandeld door een begrafenisondernemer uit Oudenaarde. Vervolgens werd haar lichaam naar het Cryonics Institute in Michigan in de VS gestuurd. Daar werd het ingevroren en wordt het bewaard in een grote tank.



Cryonics Institute maakte het nieuws over de aankomst van de nieuwe patiënt zelf op zijn website bekend.