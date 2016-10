Kosmische straling zal astronauten naar Mars dement en paranoïde maken

Mars-simulatie op de Oostenrijkse Kaunertal gletsjer. © epa.

Amerikaans president Obama wil mensen op Mars laten wonen, zo maakte hij vandaag bekend. "Die reuzensprong zal Amerika maken", liet hij weten. Vrijwilligers genoeg, alleen moeten die weten dat ze door de kosmische straling risico lopen dement en/of paranoïde te worden. Daarvoor waarschuwt een nieuwe studie.

Astronauten op weg naar Mars kunnen dementie ontwikkelen, naast een onbeheersbaar angstgevoel dat de onderzoekers 'space brain' noemen. Wetenschappers onderzochten de effecten van de kosmische straling waarmee astronauten zullen gebombardeerd worden. Die blijkt een probleem te vormen voor wie een buitenaardse kolonie zou willen stichten op de Rode Planeet.



NASA onderzoekt momenteel hoe het mensen naar Mars kan sturen, en de Nederlandse groep Mars One plant de eerste bemande Marsvlucht tegen 2027. De Amerikaanse ondernemer Elon Musk wil tegen 2022 mensen naar Mars sturen.



Angstbestrijdingsproces

Professor Charles Limoli, expert in stralingsoncologie aan de universiteit van Californië, stelde samen met zijn collega's vast dat deeltjes in die kosmische straling op lange termijn bij muizen voor verminderde hersenfuncties en dementie leiden. De straling bleek ook in te werken op het zogenaamde 'angstbestrijdingsproces', dat de mens helpt angsaanjagende incidenten te overwinnen zodat hij bijvoorbeeld opnieuw kan gaan zwemmen na bijna verdronken te zijn. Dat stelt Limoli in het vakblad Scientific Reports.



"Dat is geen goed nieuws voor astronauten die een reis van twee tot drie jaar naar Mars aanvatten", besluit hij.