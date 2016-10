Teken in opmars door zachte winter

Door: redactie

Insecten De weinige vriesdagen van het afgelopen jaar hebben voor een toename van het aantal tekenbesmettingen gezorgd. Dat blijkt uit onderzoek van professor Edwin Claerebout, parasitoloog aan de Universiteit van Gent, waarvan de resultaten vandaag werden voorgesteld.

"Teken kunnen door de warmere omgevingstemperatuur langer overleven dan normaal, en bovendien is in ons land ook een nieuwe tekensoort opgedoken", verduidelijkt professor Claerebout.



Teken zijn vooral gevaarlijk omdat ze via bloed de ziekte van Lyme kunnen overdragen aan de mens. "Die ziekte veroorzaakt koorts, huidaandoeningen, gewrichtsontstekingen en kan ook leiden tot neurologische problemen. Hoe vroeger je erbij bent, hoe makkelijker te behandelen", zegt Claerebout, die er dan ook op hamert goed te controleren op tekenbeten, bijvoorbeeld na een wandeling.



Ook honden en katten kunnen een besmetting met Lyme oplopen via een tekenbeet. "Het is dus belangrijk ook je hond of kat op tijd en stond goed te controleren op tekenbeten, en naar een dierenarts te gaan wanneer je symptomen opmerkt. Je huisdier is een goede indicator voor de omgeving waarin je leeft: als je hond of kat met Lyme besmet is, weet je dat er besmette teken in je omgeving zitten en kun je extra oplettend zijn."