Dubbelster schiet als kanon vuurballen door de ruimte

Visualisatie van de dubbelster. 1) Twee sterren in elkaars loopbaan. 2) de kleinere ster komt terecht in de nabije ruimte van ster in doodstrijd die zich vergroot. 3 + 4) Kleine ster neemt materiaal van stervende ster op en schiet gasbollen de ruimte in. © NASA, ESA, and A. Feild (STScI).