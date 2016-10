Breinbrekers trainen je hersenen maar voor één ding: breinbrekers oplossen

Door:

7/10/16 - 10u45 Bron: Washington Post Door: Arno Van Hauwermeiren 7/10/16 - 10u45 Bron: Washington Post

© thinkstock.

We horen jullie al luidop denken: hopelijk is het weekend snel achter de rug, zodat we opnieuw een maandagpuzzel kunnen oplossen. Maar voor het zover is, nemen we die puzzels en het nut ervan onder de loep. En wat blijkt: wie veel maandagpuzzels probeert op te lossen, zal er steeds beter in worden, maar helaas is er weinig tot geen bewijs dat de puzzels ook je algemene cognitieve prestaties bevorderen. Het spijt ons!

Een team van psychologen pluisde wetenschappelijke documenten uit en onderzochten studies die breinbrekers analyseren. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Science. De onderzoekers trappen een open deur in door te zeggen dat wie veel puzzels oplost, er alsmaar beter in wordt. Maar helaas is er weinig tot geen bewijs dat breinbrekers ook je algemene cognitieve prestaties bevorderen.



"Het is ontgoochelend dat er geen sterk bewijs is", zegt Daniel Simons, auteur van het artikel en profesoor psychologie aan de University of Illinois. "Het zou leuk geweest zijn mochten sommige spelletjes een grote invloed hebben op onze cognitieve mogelijkheden. Maar de studies leveren geen enkel bewijs dat dat het geval is."

Veel studies, evenveel conclusies Er is al heel wat inkt gevloeid over het nut van puzzels en raadsels. Sommige experimenten gaven aan dat simpele hersentraining onze cognitieve prestaties verbeteren. Een studie uit 2008, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Science, gaf zelfs aan dat vier weken hersentraining jongeren in staat stelde problemen op te lossen die ze voordien nog nooit waren tegengekomen. De studie suggereerde dat puzzels de hersenen een boost geven, zodat ze in staat zijn meer ingewikkelde opdrachten uit te voeren.



Niet iedereen heeft helaas een even hoge pet op van de studie uit 2008. In 2014 schreef een team van 70 wetenschappers een open brief waarin ze de resultaten van de bewuste studie in vraag stellen. De brief lokte dan weer een reactie uit van meer dan honderd puzzelvoorstanders die claimden dat breinbrekers wel degelijk de hersenen trainen. Hoe is het mogelijk dat wetenschappers dezelfde literatuur raadplegen en toch zulke verschillende conclusies trekken? Dat was het uitgangspunt van Simons en zijn collega's voor deze nieuwe paper.