Meer dan tien miljoen jaar oud skelet van walvis opgegraven

Door: redactie

6/10/16 - 16u11 Bron: Belga

© epa.

Amateurpaleontologen hebben in een grindgroeve bij de Duitse stad Hamburg een bijna elf miljoen jaar oud skelet van een walvis ontdekt. Ook een bekkenbeen van het dier werd gevonden. "In Midden-Europa is een dergelijke vondst niet gekend", zei paleontoloog Oliver Hampe van het Berlijnse Museum voor Natuurkunde donderdag bij de voorstelling van de vondst. "Dat alleen al is geweldig". Hij sprak van een "belangrijke ontdekking".