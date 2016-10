Meest mysterieuze ster blijkt nóg vreemder: dan toch aliens aan het werk?

Artistiek concept van een ster achter een stukgeslagen komeet. © NASA.

Wetenschappers én leken blijven zich het hoofd breken over de meest mysterieuze ster in de Melkweg, die gekend is als Tabby's Ster of KIC 8462852. De helderheid van de ster verandert op ongeziene wijze en niemand vindt er een verklaring voor. Uit een nieuwe studie blijkt dat de ster nóg vreemder is dan gedacht. De bevindingen kunnen de eerdere hypothese van een "megastructuur van aliens" uitsluiten noch bevestigen. Sommigen geloven in een natuurfenomeen dat tot nu toe onbekend is. Het mysterie blijft dus en is zelfs nog groter geworden.

Al meer dan een jaar houdt KIC 8462852 de mensheid in de ban, met name sinds er aliens ter sprake kwamen. (Amateur)wetenschappers ontdekten dat de ster uit de Cygnusconstellatie - op zo'n 1.500 lichtjaren van de Aarde - zonder enige logische verklaring een erg afwijkend lichtpatroon vertoonde. Tabetha Boyajian - wetenschapster aan Yale en de dame achter de bijnaam Tabby's ster - bevestigde vorig jaar dat KIC 8462852 ontzettend vreemd is.



Niemand weet waarom de ster blijkbaar bij momenten plots even aan lichtsterkte inboet, tot zelfs een lichtafname van 22 procent. Voor zo'n 'verduistering' zouden in principe 22 planeten van de omvang van Jupiter nodig zijn. En als sterrenkundigen geen wetenschappelijke uitleg vinden, dan komen we al gauw bij mogelijk buitenaards leven terecht. In dit geval onder meer met een gewaagde en veelbesproken hypothese van Jason Writh van de Penn State University. "Als er aliens bestaan, kan je van hen zo'n constructie verwachten", stelde hij. Writh had het over een megaconstructie van aliens die wél zou kunnen verklaren waarom het licht van de ster voor ons als waarnemer soms deels 'uitviel'.



Driemaal vreemd

Onderzoekers Ben Montet (Caltech) en Joshua Simon (Carnegie Science) wilden de bizarre ster zelf ook van naderbij bekijken. Ze onderzochten Tabby's ster over een periode van vier jaar met beelden van NASA's ruimtetelescoop Kepler. Hun conclusie: de ster gedraagt zich nóg mysterieuzer dan bevroed. Want gedurende de eerste drie jaren nam de helderheid van KIC 8462852 af met een procent, om dan plots op zes maanden tijd met twee procent te verminderen, wat de zes maanden daarna stabiel bleef. Kortom: drievoudig vreemd gedrag.



Montet en Simon vergeleken KIC 8462852 met vijfhonderd andere gelijkaardige sterren en ontdekten dat slechts een kleine fractie daarvan in de eerste drie jaar een even grote lichtafname vertoonden, maar dat geen enkele ster zo'n dramatische lichtvermindering op een half jaar tijd noteerde zoals Tabby's ster dat deed. Tabby's ster heeft dus niet alleen een onverklaarbaar onregelmatig lichtpatroon maar dooft dus ook nog eens langzaam maar gestaag uit. De auteurs, wier studie inmiddels goedgekeurd is voor publicatie in The Astrophysical Journal, kunnen het eerste eventueel verklaren met "een botsing of het uiteenvallen van een planeet of komeet in het systeem van de ster, wat een kortstondige wolk van stof of puin veroorzaakt, waardoor het sterrenlicht deels geblokkeerd wordt". Maar dat kan het uitdoven op langere termijn niet verklaren. En dus blijven de speculaties rond buitenaards leven bestaan.