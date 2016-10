Hebben we onze maximale levensduur al bereikt? "De mens wordt nooit ouder dan 115"

JC

5/10/16 - 23u03 Bron: Nature

Jeanne Calment viert haar 120ste verjaardag. Foto 21 februari 1995. © reuters.

Hoe oud zal de mens in de toekomst worden? 115, stellen wetenschappers in een analyse die vandaag gepubliceerd is in Nature. Of we de maximale leeftijd inderdaad al bereikt hebben, is voer voor debat. Sommige wetenschappers zeggen dat het te vroeg is om een vaste 'houdbaarheidsdatum' op de mens te plakken.

Het voorlopige officiële record staat op naam van Jeanne Calment (1875-1997). De Française werd maar liefst 122 jaar oud. De kans dat het record verbroken zal worden, is volgens onderzoekers van het Albert Einstein College of Medicine in New York zeer gering. Dit is de natuurlijke limiet, stellen ze.



De wetenschappers baseren hun conclusie op gegevens van de Human Mortality Database. Daarin is te zien dat de levensverwachting sinds de negentiende eeuw stelselmatig gestegen is. Dat leidde tot de veronderstelling dat de mens nog behoorlijk wat ouder kan worden, onder andere door gezonde voeding en een goede medische zorg. Maar sinds de jaren 80 is die trend duidelijk afgeremd. Na het honderdste levensjaar neemt de levensverwachting razendsnel af, melden de onderzoekers.



Daarnaast keken ze naar de International Database on Longevity, die de gegevens bevat van de oudste mensen in verschillende landen. Per jaar bekeken ze de leeftijden van de oudste overleden personen. Die maximale leeftijd steeg snel in de jaren 70 tot 90, maar stagneerde nadien op 114,9 jaar.



Het team concludeert dat de mens een natuurlijke levenslimiet heeft van ongeveer 115 jaar oud. Uitzonderingen zoals Calment zullen er nog wel komen, maar de kans dat iemand ouder wordt dan 125 jaar schatten ze kleiner dan 1 op 10.000.



Vorderingen in de geneeskunde

Maar sommige andere wetenschappers stellen die interpretatie in vraag. De gegevens die gebruikt werden in de analyse zijn voor interpretatie vatbaar, zo luidt het, en de paper houdt geen rekening met toekomstige vorderingen in de geneeskunde.



"Natuurlijk heeft de levensduur limieten als je niet ingrijpt", zegt Richard Faragher, gerontoloog aan de universiteit van Brighton. "Als het niet mogelijk was om de maximale levensduur bij mensen te verlengen, zouden we verschillen van alle andere soorten waarmee al geëxperimenteerd werd."



"Het resultaat in deze paper is absoluut correct", meent biomedisch gerontoloog Aubrey de Grey van de SENS Research Foundation in Californië. "Maar het zegt niets over het potentieel van de toekomstige geneeskunde, alleen over de resultaten van de geneeskunde van gisteren en vandaag."