Onderzoekster van amper 25 veroorzaakt aardschok in strijd tegen superbacterie

Een onderzoekster van amper 25 jaar heeft een nieuw middel ontdekt in de strijd tegen superbacteriën. In plaats van antibiotica gebruikt ze een stervormige polymeer, die de bacteriën letterlijk verscheurt.

Shu Lam is amper vijfentwintig jaar oud, maar haar studie in het gezaghebbende Nature Microbiology veroorzaakt een kleine aardbeving in de medische wereld. Lam testte met succes een nieuw middel om superbacteriën aan te vallen zonder daarbij gebruik te maken van antibiotica.



Lam gebruikte polymeren - ketens van moleculen - die aan de universiteit waren ontwikkeld. Ze testte die op muizen die geïnfecteerd waren met resistente bacteriën.



De polymeren verenigen zich in een stervormige molecule, die zich aan de bacterie hecht en daarbij de celwand uiteenrafelt. De bacterie komt zo onder steeds meer stress te staan en vernietigt zichzelf uiteindelijk. In tegenstelling tot antibiotica laat het middel gezonde cellen met rust.



De ontdekking is zo belangrijk omdat het nieuwe middel mogelijk een alternatief kan vormen voor antibiotica, en daardoor bijzonder veelbelovend is in de strijd tegen resistente bacteriën. Die zogenaamde "superbugs" zijn bestand tegen steeds meer soorten van de gekende antibiotica, en dat vormt een snel groeiend probleem.



Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven elk jaar al zo'n 700.000 mensen aan de resistente bacteriën, en dat aantal stijgt snel. "In 2050 kunnen superbacterieën naar schatting tien miljoen doden per jaar eisen", zegt Greg Qiao, hoogleraar macromoleculaire chemie en medeauteur van de studie. "Bovendien zijn er in de voorbije dertig jaar maar één of twee nieuwe soorten antibiotica ontwikkeld."



De wetenschappers waarschuwen wel voor teveel optimisme: het zal waarschijnlijk nog minstens vijf jaar duren voor een werkend middel voor menselijk gebruik op punt is gesteld.