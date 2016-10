Belgische vorsers leggen link tussen gedragsverschillen en ontstaan nieuwe diersoorten

Door: redactie

3/10/16 - 16u33 Bron: Belga

Archiefbeeld. © thinkstock.

Evolutiebiologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) zijn er voor het eerst in geslaagd de link te leggen tussen het aangeleerd gedrag van dieren en de vorming van nieuwe soorten. Bioloog Frederik Hendrickx van het KBIN spreekt van "een zeer belangrijke ontdekking binnen de evolutiebiologie".

De manier waarop soorten ontstaan is volgens Hendrickx al langer een vraagstuk binnen de evolutiebiologie. "Tot nu toe werd aangenomen dat nieuwe diersoorten ontstaan door fysieke barrières tussen twee populaties van dezelfde soort, waardoor ze zich niet meer mengen en genetisch van elkaar weg evolueren. Maar het ontstaan van nieuwe soorten binnen populaties die niet fysiek gescheiden zijn was veel minder duidelijk. Nu blijkt het gedrag daar de belangrijkste factor te zijn", zegt Hendrickx.



De wetenschappers van het KBIN onderzochten twee populaties van dezelfde keversoort, die op nauwelijks tien meter van elkaar in zoutmoerassen in West-Frankrijk leven. De zogenaamde 'onderwatervariant' leeft in gebieden die bij vloed telkens overstroomd worden en kan bijgevolg uren aan een stuk onder water blijven. De 'vluchtvariant' daarentegen, leeft in een stuk van het moeras dat slechts een keer per jaar overstroomt en vertoont een ander gedragspatroon: van zodra het water komt, vliegt deze variant weg naar drogere oorden.



De evolutiebiologen van het KBIN bootsten beide omgevingen na in een laboratorium en verdeelden larven van de twee kevervarianten willekeurig. Ze ontdekten dat de gedragsverschillen zich al vroeg in het larvale stadium ontwikkelen en dat het daarbij niet uitmaakt of de larven van de onderwater- of van de vluchtvariant afstammen: "De omgeving bepaalt het gedrag", verklaart Hendrickx.



Uiteindelijk is het dan het gedragsverschil dat leidt tot het ontstaan van nieuwe soorten, omdat de twee varianten bijna uitsluitend in hun eigen habitat blijven. "Op die manier mengen de populaties zich niet meer en kan een populatie genetisch steeds meer van de andere gaan verschillen. Genen zijn volgers, geen leiders", concludeert Hendrickx.