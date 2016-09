Zelfmoordmissie van Rosetta is voorbij: ruimtetuig crasht op komeet om daar voor altijd te blijven

Koen Van De Sype

30/09/16 - 13u00 Bron: ESA, Mirror

Zonet, om twintig na één vanmiddag, is de missie van Rosetta tot een einde gekomen. Het ruimtetuig van het Europees Ruimteagentschaap ESA werd twaalf jaar geleden gelanceerd om kometen te bestuderen. Vandaag, op 718 miljoen kilometer van de aarde, stortte de Rosetta neer op komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, waar ze al twee jaar rond cirkelde.

Een van de beelden die vanmorgen nog door Rosetta naar de aarde werden gestuurd. © ESA.

De snelheid van de impact was 19 centimeter per seconde, zowat de helft van een wandeltempo. Maar omdat Rosetta niet ontworpen is om te kunnen landen, was dat fataal voor heel wat instrumenten.



Vooraf werd de landingsplaats minutieus bepaald. De komeet is ongeveer 4 kilometer groot en ziet er een beetje uit als een zandloper. Hij zou ontstaan zijn door het botsen van twee kometen. Het oppervlakte is erg poreus en de temperatuur bedraagt er tot honderd graden onder nul.



Schat

De missie van Rosetta kwam daarmee tot een einde en kostte 1 miljard euro. De beslissing om de missie af te breken werd genomen omdat de komeet bijna zo ver van de zon is, dat de zonnepanelen van Rosetta niet meer genoeg energie krijgen om te blijven functioneren. Het ruimtetuig bleef tot het allerlaatste moment foto's maken en gegevens verzamelen en die doorsturen naar de aarde. Dat moet nog een laatste schat aan informatie opleveren.