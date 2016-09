Veel ouder dan 122 wordt de mens (voorlopig) niet

Door: redactie

29/09/16 - 21u02 Bron: ANP

De Française Jeanne Calment stierf in 1997 na een leven dat 122 jaar en vijf maanden had geduurd. © AP.

Het oudst geregistreerde leven van een mens bedroeg 122 jaar. De kans dat dit record wordt gebroken, is betrekkelijk gering. Veel meer zit er momenteel niet in, want wetenschappers beschouwen dit als de natuurlijk limiet.

In het toonaangevende Britse natuurwetenschappelijke tijdschrift Nature staat het verslag van een speurtocht in de Human Mortality Database, waarin gegevens over leven en sterven zijn opgeslagen. Het onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van het Albert Einstein College of Medicine in New York.



In de vorige eeuw schoot de levensverwachting van de mens ongekend snel omhoog. Dat leidde tot de veronderstelling dat door goede voeding en medische zorg de mens nog behoorlijk ouder kon worden. Maar sinds de jaren tachtig is deze trend duidelijk afgeremd.



Na het honderdste jaar neemt de levensverwachting razendsnel af, melden de onderzoekers. De Française Jeanne Calment stierf in 1997 na een leven dat 122 jaar en vijf maanden had geduurd. De kans dat iemand dat overtreft, is bijzonder klein. Per mens is die kans ongeveer 1 op 10.000.