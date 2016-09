Waarom mensen elkaar vermoorden en dieren niet

Door:

Er gaat geen dag voorbij of er bereikt ons nieuws over moord en geweld. Terwijl de meeste diersoorten elkaar nooit geweld aandoen, worden elke dag mensen vermoord door hun medemens. Sommigen geloven dat het een cultureel verschijnsel is, maar onderzoekers hebben ontdekt dat we ons gewelddadig gedrag hebben geërfd van onze voorouders.

"Onze evolutie vertelt ons dat dodelijk geweld niet snel zal verdwijnen." Mark Pagel Wetenschappers aan de Estación Experimental de Zonas Árides in Spanje leggen in een paper uit hoe genetica voor een groot stuk verantwoordelijk is voor ons gedrag. In de paper, die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, staat te lezen dat onze evolutie ook ons geweld heeft gevormd.



Sommige dieren, zoals primaten en mensen, doen elkaar geweld aan. Maar van andere dieren, zoals walvissen en vleermuizen, is geen bewijs dat ze ooit geweld gebruiken tegen elkaar. De Spaanse wetenschappers verzamelden informatie over vier miljoen sterfgevallen bij 1.024 zoogdieren over de laatste 50.000 jaar. Ook ongeveer 600 mensenpopulaties werden geanalyseerd.

Deze grafiek toont de graad van dodelijke agressie onder zoogdieren. De agressie stijgt naarmate de kleur verandert: geel betekent weinig agressie, donkerrood betekent veel agressie. Lichtgrijs betekent geen agressie. © Estación Experimental de Zonas Áridas.

Geneigd tot geweld "De monopolisering van gelegitimeerd geweld door de staat kan geweld stevig terugdringen." 0,3 procent van de sterfgevallen bij oude zoogdieren was het gevolg van geweld. Dat percentage steeg in de loop van de geschiedenis gestaag. En vandaag wordt voorspeld dat dat percentage bij mensen zal stijgen naar liefst 2 procent, dat is meer dan zes keer hoger dan bij oude zoogdieren. Volgens de onderzoekers toont dit aan dat geweld bij mensen een neiging is die in duizenden jaren is versterkt.



Mark Pagel, een wetenschapper aan de University of Reading, nam de studie onder de loep. "Wereldwijd sterft vandaag één persoon op 10.000 door moord", vertelt Pagel aan Daily Mail. "Onze evolutie vertelt ons dat dodelijk geweld niet snel zal verdwijnen."