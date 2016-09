Belg Johan Auwerx laureaat van de 'Zwitserse Nobelprijs'

Door: redactie

27/09/16 - 23u37 Bron: Belga

De Belgische wetenschapper Johan Auwerx is laureaat van de Prix Marcel Benoist 2016, alias de "Zwitserse Nobelrijs". De 59-jarige is sinds 2008 professor aan de Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en krijgt de onderscheiding voor zijn werk rond mitochondrion en de rol ervan in het metabolisme.

Auwerx deed baanbrekende ontdekkingen, onder andere inzake de interactie tussen cellen en voedingsstoffen. Hij bracht ook de manier aan het licht waarop deze laatste voor reacties zorgen zoals de reductie van vetcellen en de inperking van stofwisselingsziekten.



Zijn ontdekkingen hebben een beslissende invloed op onze levenskwaliteit gehad. Hij heeft de deur opengezet voor de ontwikkeling van onuitgegeven preventieve en therapeutische strategieën voor de strijd tegen obesitas, alsmede ziektes van het cardiovasculair en stofwisselingssysteem. Dankzij het werk van de Belg is de medische behandeling naar het profiel van de patiënt aan te passen.



Auwerx krijgt de prijs niet alleen voor zijn pionierswerk maar ook voor het belang dat zijn ontdekkingen inzake het functioneren van het metabolisme bij de mens hebben voor talrijke onderzoekers werelwijd.



De Belg leidt het Laboratory of Integrative Systems Physiology aan de EPFL en is titularis van de Nestlé-leerstoel inzake energetisch metabolisme. Tussen zijn geboorte in België en zijn werk in Lausanne, studeerde en werkte hij in Frankrijk en de VS.



De Prix Marcel Benoist bekroont sinds 1920 jaarlijks een wetenschapper in Zwitserland die de nuttigste uitvinding of studie heeft gedaan, in het bijzonder voor het leven van de mens.



De wetenschapper krijgt de prijs van omgerekend bijna 46.000 euro op 31 oktober in Lausanne uitgereikt.