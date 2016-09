SpaceX onthult ruimteschip en raket voor kolonisatie van Mars

Door: redactie

27/09/16 - 22u04

Tests met de aandrijving van een SpaceX-draagraket die het ruimteschip op koers naar de ruimte brengen. © reuters.

Tijdens een livestream deed Elon Musk vanavond uit de doeken hoe hij met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX een missie naar Mars wil realiseren. Hij lichtte toe hoe SpaceX werkt aan een interplanetaire raket en capsule om grote aantallen mensen naar Mars te brengen met het ultieme doel de planeet te koloniseren. De gigantische SpaceX-raket moet per reis 100 passagiers plus vracht kunnen vervoeren.

Elon Musk © anp. De raket en het ruimteschip zijn veel groter dan de huidige Falcon 9 van SpaceX, die in totaal 122 meter hoog zullen zijn. De Falcon 9 is momenteel 70 meter groot.



De raket zal het ruimteschip op koers brengen en vervolgens terugkeren naar de aarde, waar ze weer moet landen op het lanceerplatform. Het is de bedoeling dat de raket daar een brandstoftank ophaalt om weer naar het ruimteschip te brengen.

Kolonisatie De SpaceX-CEO ziet een toekomst waarin mensen een grote kolonie vestigen op Mars, maar voegde eraan toe dat de grootste moeilijkheid het aantrekken van voldoende vrijwilligers zal zijn. "Je kan geen zelfvoorzienende beschaving creëren als het prijskaartje per persoon 10 miljard dollar per persoon is," voegde hij eraan toe. "Ons doel is om het naar beneden te krijgen tot ongeveer het equivalent van een middelgroot huis in de Verenigde Staten, ongeveer 200.000 dollar". "Het kan 40 tot 100 jaren duren tot er een volledig zelfvoorzienende beschaving is op Mars," aldus Musk.



SpaceX, dat door Musk specifiek werd opgericht met het doel om Mars te koloniseren, is een van de verschillende initiatieven die door privaat en overheidsgeld gesponsord worden, om mensen en vracht naar de rode planeet en andere bestemmingen buiten de atmosfeer van de aarde te brengen.



Mars ligt op ongeveer 225 miljoen kilometer van de aarde. Het is een heel ambitieuze onderneming om mensen, na een reis van zes tot negen maanden, er te laten landen.