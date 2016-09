Eigenaar Russische luchtvaartmaatschappij S7 neemt Sea Launch over

bewerkt door: redactie

27/09/16 - 20u44 Bron: Belga

De commerciële lanceermarkt staat de laatste jaren op zijn kop, in het bijzonder door het Amerikaanse SpaceX. © afp.

ruimtevaart De eigenaar van de Russische luchtvaartmaatschappij S7 neemt delen van het lanceersysteem Sea Launch over van de Russische raketbouwer Energija.

Sea Launch lanceert draagraketten met satellieten van op het omgebouwd olieplatform Odyssey. Dat dobbert in de Stille Oceaan pal op de Evenaar, de ideale lanceerplaats voor telecommunicatiesatellieten. Het lanceerde tussen 1998 en 2014 zowat 35 draagraketten.



Sea Launch werd gesticht in 1995 door Energija, het Amerikaanse Boeing, de Oekraïnse raketbedrijven Joesnoje en Joesmasj en de Noorse scheepsbouwer Kvaerner. In de zomer van 2014 vielen de operaties stil vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne. In Sea Launch zwaaide het Russische staatsbedrijf Energija de plak, terwijl de aangewende Zenith-3SL draagraketten van Oekraïense makelij zijn.



S7 Group, de eigenaar van de Russische luchtvaartmaatschappij S7, heeft nu de Odyssey, het commandoschip en infrastructuur in het Californische Long Beach, gekocht om het lanceersysteem herop te starten. Dat meldt het gezaghebbende russianspaceweb.com.



Toegangsticket tot ruimtevaartindustrie

Co-stichter Vladislab Filev omschrijft het akkoord als een "toegangsticket tot de ruimtevaartindustrie". Hij ziet mogelijkheden omdat door de economische sancties tegen Rusland de waarde van de roebel op een laag pitje staat en 80 procent van de kosten in roebel zijn uitgedrukt.



De commerciële lanceermarkt staat de laatste jaren op zijn kop, in het bijzonder door het Amerikaanse SpaceX, dat aan scherp concurrentiële prijzen lanceert. Maar de jongste ontploffing van zijn Falcon-9 draagraket toont aan dat de strijd nog niet is gestreden.



Filev zei tegenover het Russische staatspersbureau Tass dat zijn groep meer dan 150 miljoen dollar investeert. Energija en S7 zeiden Long Beach als uitvalsbasis en de Zenith verder te gebruiken. Filev zei te hopen vijftien tot twintig Zeniths te kunnen gebruiken.



Obstakels

Maar beide bedrijven gaven volgens de Russische website toe geen akkoord te hebben over een heropstart van de productie van Zeniths. Indien Kiev dit weigert, kan dit leiden tot extra investeringen en extra tijd.



De Amerikaanse autoriteiten moeten ook nog hun fiat geven aan de nieuwe constructie gezien het kloppend hart van Sea Launch zich in Long Beach bevindt. Ook moet de Russische staat nog akkoord gaan. Zolang kan Sea Launch geen nieuwe lanceercontracten afsluiten.



Zonder modernisering ziet Filev in de volgende vijftien jaar nog vijftig tot zeventig lanceringen mogelijk. De herneming van de lanceringen lijkt pas ten vroegste binnen pakweg twee jaar mogelijk te zijn. Energija en S7 beloofden alvast effectief tegen eind 2018 weer te lanceren, aldus russianspaceweb.com.



Dit is nog voor de nieuwe Europese draagraket Ariane-6, die in twee versies zal bestaan, voor het eerst zal vliegen.