Eerste baby geboren met DNA van 3 mensen

Er is voor het eerst een baby geboren die DNA heeft van drie mensen. Het vijf maanden oude jongetje heeft het DNA van zijn moeder en vader en een heel klein stukje genetische code van een donor. Dat staat vandaag in het wetenschappelijk magazine 'New Scientists'.

De baby werd geboren op 6 april nadat zijn Jordaanse ouders naar Mexico waren gereisd waar ze behandeld werden door Amerikaanse vruchtbaarheidsexperts. De artsen pasten de nieuwe bijzondere methode van 'mitochondriale donatie' toe om te garanderen dat de baby niet zou lijden aan een genetische afwijking die zijn moeder meedraagt in haar genen.



Het is niet de eerste keer dat wetenschappers baby's hebben gecreëerd met DNA van drie mensen - die doorbraak kwam er in de jaren 1990 - maar hier werd een volledig nieuwe en belangrijke methode toegepast.

Hoe werkt het? © thinkstock. Mitochondriën zijn kleine compartimentjes in nagenoeg elke levende cel die voedsel omzetten in bruikbare energie. Sommige vrouwen dragen echter gendefecten mee in hun mitochondriën en die kunnen ze doorgeven aan hun kinderen. In het geval van de Jordaanse familie ging het om het 'Leigh-syndroom', dat fataal zou zijn voor elke baby.



Het Amerikaanse team, dat de procedure uitvoerde in Mexico omdat ze daar niet verboden is, gebruikten een methode waarbij al het vitale DNA van het eitje van de moeder wordt gebruikt in combinatie met gezonde mitochondriën van een donorei, om zo een gezond nieuw eitje te creëren dat kan bevrucht worden met het sperma van de vader.



Het resultaat is een baby met 0,1 procent DNA van de donor (het mitochondriaal DNA) en alle andere genetische code (haarkleur, kleur van de ogen en dergelijke) van de moeder en vader.