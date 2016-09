Deze geheime stad zat jarenlang onder het ijs in Groenland. En nu zou hij een bedreiging kunnen worden

Koen Van De Sype

Een verlaten geheime militaire basis die in de jaren zestig door het Amerikaanse leger werd gebouwd onder het ijs van Groenland, zou wel eens een onverwachte bedreiging kunnen vormen. Door het opwarmen van de aarde komt hij langzaam naar de oppervlakte, inclusief het nucleaire afval dat er werd opgeslagen en waarvan werd gedacht dat het voor eeuwig begraven was.

De 'geheime stad' - die bestond uit een netwerk van tunnels en onder meer een ziekenhuis, een theater en een kerk herbergde - werd in de Koude Oorlog gebouwd en moest deel uitmaken van een reeks ondergrondse lanceerbasissen voor nucleaire raketten, om doelen in de Sovjet-Unie te kunnen bombarderen mocht er ooit een nucleaire oorlog uitbreken. Het geheime project kreeg de codenaam 'Project Iceworm'.

In totaal zou het ondergrondse netwerk zich moeten uitstrekken over een oppervlakte van 130.000 vierkante kilometer, drie keer de oppervlakte van Denemarken. De lanceerplatforms zouden 6,4 kilometer van elkaar staan en 8,5 meter onder het ijs zitten. Na vijf jaar graven zouden er op die manier duizenden lanceerbasissen operatief  moeten zijn. Dekmantel Als dekmantel werd een ander project voorgesteld - Camp Century - dat zogezegd de mogelijkheid van werken onder het ijs bestudeerde. Maar door het onstabiele karakter van het ijs werden beide projecten, zowel het echte als de dekmantel, in 1966 stopgezet. Ontmanteld De basis werd verlaten en de nucleaire reactor ontmanteld. Het nucleaire afval - een hoeveelheid die overeenstemde met maar liefst 30 passagiersvliegtuigen - werd begraven onder het ijs in de veronderstelling dat het daar voorgoed zou blijven liggen, veilig in zijn ijzige kerker.

Maar de opwarming van de aarde gooit roet in het eten. Want het ijs in Groenland smelt. En de basis komt langzaam aan de oppervlakte. En dat zou wel eens een nucleaire bedreiging kunnen vormen voor de omgeving. "Twee generaties geleden was het de normale gang van zaken", aldus klimaatwetenschapper Liam Colgan van de York Universiteit in het Canadese Toronto. "Toen werd gedacht dat het er voor altijd zou sneeuwen. Nu weten we beter."