NASA: "Mogelijk waterdamppluimen op Jupiters maan Europa"

26/09/16 - 22u48 Bron: NASA

Op nieuwe foto's van Jupiters maan Europa, genomen met de Hubble-ruimtetelescoop, zijn mogelijk pluimen van waterdamp te zien. Eerdere waarnemingen deden al vermoeden dat de ijsmaan waterdamp uitbraakt. Dat zou eventuele toekomstige missies behoorlijk kunnen vergemakkelijken.

Astronomen vermoeden dat onder het ijzige oppervlak van Europa een enorme oceaan schuilgaat, die tweemaal zoveel water bevat als de zeeën op aarde. "De oceaan van Europa wordt gezien als een van de meest veelbelovende plaatsen in ons zonnestelsel die mogelijk leven kunnen bevatten", zegt Geoff Yoder van het Science Mission Directorate van NASA in een persbericht. Maar die oceaan wordt afgedekt door een laag extreem koud en hard ijs. Hoe dik de ijslaag is, is niet geweten. Om het water op de maan te kunnen onderzoeken, zou er dus mogelijk door een kilometers dikke laag geboord moeten worden. "Maar als er inderdaad pluimen van waterdamp zijn, bieden die een andere mogelijkheid om de ondergrond van Europa te onderzoeken", klinkt het. Zo zouden er stalen verzameld kunnen worden zonder te moeten landen op of boren door het ijs.

Het onderzoeksteam, onder leiding van William Sparks van het Space Telescope Science Institute in Baltimore, zag Europa tien keer voor Jupiter passeren. Driemaal werden er mogelijke waterpluimen waargenomen. Ze stegen naar schatting 200 kilometer boven het oppervlak, alvorens het materiaal weer naar beneden regende. Het onderzoek verschijnt eind deze maand in The Astrophysical Journal.



In 2012 waren er ook al vermoedens van waterpluimen op Europa. Een team van het Southwest Research Institute in San Antonio zag toen 160 kilometer hoge pluimen uitbarsten vanaf de zuidpool van de maan. Tot nu toe doen de observaties vermoeden dat de pluimen hoogst variabel zijn. Dat zou betekenen dat ze een tijdlang sporadisch uitbarsten, om dan weer stil te vallen.



Indien het nieuws bevestigd wordt, zou Europa de tweede maan in ons zonnestelsel zijn met waterpluimen. In 2005 ontdekte NASA's ruimtetuig Cassini wolken van waterdamp en stof boven het oppervlak van Saturnus' maan Eceladus.