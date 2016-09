Seks stimuleert spiritualiteit en doet je geloven in God

Bewerkt door: LB

Hormonen die vrijkomen tijdens het liefdesspel kunnen spiritualiteit en het geloof in God prikkelen. Dat stellen wetenschappers, en nergens hebben ze het over de missionarishouding. Volgens recent onderzoek helpt het hormoon dat tijdens het seksen vrijkomt, oxytocine, niet alleen bij sociale contacten en bij de bevalling, het stimuleert ook gevoelens van religiositeit.

Empathie, vertrouwen, altruïsme

Oxytocine maken we aan in de hypothalamus, een onderdeel van hersenen dat het autonome zenuwstelsel en het endocriene systeem controleert en een cruciale rol speelt bij de organisatie van gedragingen die zorgen voor de overleving van het individu en de soort: eten, vechten, vluchten, paren. Eerder onderzoek gaf al aan dat het hormoon een rol kan spelen in het opwekken van empathie, vertrouwen, sociaal contact en altruïsme.



In de groep die oxytocine kreeg, werd vaker gemeld dat spiritualiteit belangrijk was in hun leven en dat het leven doel en betekenis heeft. Dit ongeacht of de deelnemer tot een georganiseerde religie behoorde.



Verbondenheid

De deelnemers die het hormoon kregen gaven ook vaker positieve reacties op stellingen zoals "alle leven is onderling verbonden" en "er bestaat een hoger niveau van bewustzijn of een spiritualiteit die alle mensen verbindt".



Ze rapporteerden ook meer positieve emoties zoals verbazing, dankbaarheid, inspiratie, liefde, hoop, belangstelling en sereniteit.



Complex

Het is de eerste keer dat een experiment aantoont dat spiritualiteit lijkt ondersteund t worden door oxytocine. Van Cappellen waarschuwt echter dat die bevindingen niet mogen veralgemeend worden. "Spiritualiteit is complex en wordt ook door andere factoren beïnvloed", stelt ze. "Maar het hormoon lijkt wel een effect te hebben op hoe we de wereld zien en in wat we geloven".