Dolfijnen kunnen spreken zoals mensen

13/09/16 - 13u19

Dat dolfijnen uiterst intelligente dieren zijn, wisten we al langer. Ook dat ze in groep communiceren. Maar dat ze individueel met elkaar 'praten', is nieuw. © thinkstock.

Dolfijnen hanteren een hoogst ontwikkelde gesproken taal die sterk lijkt op de menselijke communicatie. Dat ontdekten vorsers uit de Krim.

Onderzoekers in het natuurreservaat Karadag op de Krim zijn ervan overtuigd dat de klik-, fluit- en trilgeluiden doe dolfijnen maken aandachtig door andere dieren worden beluisterd voordat die een antwoord geven. Dolfijnen praten in zinnen die tot vijf woorden bevatten.



"In wezen lijkt zo'n conversatie heel goed op een gesprek tussen twee mensen", schrijft hoofdonderzoeker Vyacheslav Ryabov in de studie die werd gepubliceerd in het vakblad Mathematics and Physics.



Elk signaal dat een dolfijn uitbrengt is verschillend in tijdsspanne en frequentie, stelt Ryabov. "We kunnen aannemen dat elk signaal overeenkomt met een foneem of woord uit de gesproken taal van de dolfijnen", schrijft Ryabov.



De dolfijnentaal valt echter buiten de tijds- en frequentiekenmerken van het menselijk gehoor, en is dus voor ons niet hoorbaar.



De studie werd uitgevoerd op twee gevangen tuimelaars uit de Zwarte Zee, het wijfje Yana en het mannetje Yasha. Die leven al twintig jaar in een bassin van 27 bij 9,5 meter en vier meter diep. Een speciaal audiosysteem nam de 'gesprekken' tussen de dolfijnen op.



Wat opviel, was dat de geluiden die de twee uitwisselden sterk verschilden van de geluiden die dolfijnen in groep maken. "De analyse van hun signalen toonde aan dat ze om beurten groepen signalen produceerden en elkaar dus niet onderbraken. Dat doet ons vermoeden dat ze naar elkaars signalen luisteren vooraleer ze zelf het woord nemen".



"Dergelijke taal toont alle kenmerken van de menselijke gesproken taal, wat erop wijst dat dolfijnen een hoog niveau van intelligentie en bewustzijn hebben en dat hun taal kan beschouwd worden als een hoogstaande gesproken taal die kan vergeleken worden met de mensentaal".



Sinds lang wordt aangenomen dat dolfijnen gedrag vertonen dat niet voorkomt bij andere diersoorten. Zo hebben ze een fluitgeluid waarmee ze zichzelf identificeren en communiceren ze met andere dolfijnen in een groep.



De nieuwe bevindingen zouden volgens Ryabov een aansporing moeten zijn "om relaties met de dieren te ontplooien en de communicatie met dolfijnen te verbeteren".