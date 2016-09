Verlamde vrouw loopt halve marathon in bionisch pak

Eveline Meijer

12/09/16 - 16u39

video Claire Lomas uit Leicestershire in Groot-Britannië is dan wel verlamd, maar dat houdt haar niet tegen om een halve marathon te lopen. In een bionisch pak deed ze afgelopen week mee aan de Great North Run. Vijf dagen nadat ze begon, behaalde ze de finish, zo meldt The Guardian.

Lomas raakte van haar borstkas tot haar tenen verlamd na een auto-ongeluk in 2007. Inmiddels heeft de 36-jarige, tevens zestien weken zwanger, dus een halve marathon - ruim 21 kilometer - gelopen. Woensdag begon ze met haar uitdaging, zondag rond tien uur 's ochtends ging ze over de finish heen.



Het was voor Lomas mogelijk om mee te doen aan de wedstrijd dankzij een bionisch pak. Het gaat om het ReWalk exoskelet dat gemaakt werd door het Israëlische ReWalk. Het pak laat verlamde mensen rechtop staan, lopen en traplopen. De accu voor het apparaat zit in de rugzak en dankzij bewegingssensoren kan degene die het draagt zijn of haar benen bewegen. Het pak kost ongeveer 50.000 pond (59.000 euro).

Misselijk

Helemaal vanzelf ging de halve marathon echter niet. Tijdens het trainen had Lomas bijvoorbeeld last van ochtendmisselijkheid. Daarnaast moest ze medische hulp zoeken voor de zweren die de bandjes van het pak veroorzaakten. "Ik heb weinig slaap gehad. De eerste twee nachten maakte ik me zorgen dat ik niet mee zou kunnen doen."



Dat kon dus wel. Iedere dag liep ze bijna vijf kilometer, met hulp van haar man Dan. Tijdens de marathon bezocht ze ook scholen op de route, om haar verhaal aan kinderen te vertellen. Daarnaast haalde ze via sponsors geld op met de wedstrijd. In totaal kon ze ongeveer 560.000 pond (661.000 euro) aan de Nicholls Spinal Injury Foundation doneren, een goed doel dat zich inzet voor mensen met een verwonding aan hun ruggengraat.



"Ik heb persoonlijke uitdagingen altijd leuk gevonden", vertelt Lomas. "Ik wilde geld ophalen omdat ik veel mensen met verwondingen aan hun nek zag in het ziekenhuis die het slechter hadden dan ik het heb." Toen Lomas de finish behaalde stond haar eerste kind Maisie aan de kant om haar toe te juichen.