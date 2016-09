"Onze zoon zou een plantje blijven. Daar leggen wij ons niét bij neer"

SVEN SPOORMAKERS

Hun 7-jarige zoon is blind en zegt amper één woordje, nadat hij als baby hersenverlamming kreeg. Een leven als plant was alles wat hem restte, zeiden de dokters. Maar Vlaming Edward Schiettecatte en zijn vrouw Nilofar Niazi weigeren zich daarbij neer te leggen. Ze zegden hun job in Wall Street op en openen binnenkort een revolutionair revalidatiecentrum in Antwerpen.

Eén filmpje op haar iPhone zegt alles. Het is een beetje schokkerig gefilmd in een taxi, waardoor je de emoties van het moment nog méér voelt. Op het scherm lacht een jongen van een jaar of vier, met prachtig zwarte haren, ingeduffeld tegen de decemberkou in New York. Zijn bewegingen zijn ongecontroleerd, want hij heeft zware hersenschade opgelopen als baby. Plots zegt hij 'Hey' en hij lacht nog breder. Zijn moeder zegt goeiedag terug, waarna de jongen nóg eens 'hey' zegt. Het is zijn eerste woordje, en tot nu zijn enige. Drie jaar later hebben Nilofar Niazi (44) en haar man Edward Schiettecatte (44) dat filmpje honderden keren herbekeken. "Het is niet veel, dat ene woordje. Maar voor ons was het immens", zegt Edward. De jongen met de prachtige zwarte haren is hun zoon. Hij is blind, kan niet praten en heeft moeite met eten. Hij zal nooit kunnen lopen. Hij was vier maanden oud toen hij hersenverlamming kreeg.



