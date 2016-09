Signalen van nieuw boson gevonden in data die Higgsboson opleverden

Door: redactie

Archiefbeeld uit de Large Hadron Collider (LHC) van het CERN. © afp.

Wetenschap In de data die in 2012 het bestaan van het Higgsboson hebben bevestigd, zijn signalen van een nieuw elementair deeltje gevonden, zo hebben meerdere gespecialiseerde websites bericht. Het ding kreeg de voorlopige naam Madala.

Het signaal kwam voor het eerst naar boven tijdens experimenten in de gigantische deeltjesversnelker LHC bij het Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) in Genève. Zij bevestigden het bestaan van het door de Schot Peter Higgs, en de Belgen François Englert en Robert Brout, een halve eeuw daarvoor voorspelde Higgsboson dat het sluitstuk vormt van het standaardmodel omtrent het wezen van de materie. Het geeft alle andere deeltjes hun massa.



In 2015 en 2016 zagen wetenschappers van de Universiteit van Witwatersrand (Zuid-Afrika) opnieuw het signaal van dat mogelijk nieuw deeltje. Eenmaal er bevestiging komt van zijn bestaan, kan dit veel bijdragen tot de kennis over de plaats van de mysterieuze donkere materie in het heelal.



Niettegenstaande het Higgsboson het standaardmodel deed kloppen, kan het nieuwe deeltje het bestaan of gedrag van die donkere materie immers niet verklaren. Het zwaardere Madala lijkt volgens de wetenschappers immers met donkere materie in interactie te zijn, in tegenstelling tot het Higgsboson dat enkel in interactie is met de gekende materie die slechts vier procent uitmaakt van de massa en de energie in de kosmos.



Het Higgsboson heeft een massa van ongeveer 126 GeV (gigaelektronvolt), het hypothetische Madala zou zich rond 270 GeV situeren.



Overigens leverden de experimenten in 2015 en 2016 aanwijzingen op voor een nog zwaarder boson.