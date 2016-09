Mysterieuze 'valse' Mayacodex blijkt na 50 jaar toch echt te zijn

Door: redactie

8/09/16 - 20u30 Bron: IBT

© kos.

Een historisch manuscript van de Maya's dat dateert uit de dertiende eeuw, werd als sinds de ontdekking ervan in de jaren 1960 beschouwd als een vervalsing. Nu blijkt dat het om met oudste bestaande manuscript uit Amerika gaat.

Sinds de ontdekking van de Grolier-codex in de jaren zestig, bestaat er veel controverse rond het document. Plunderaars vonden het manuscript in een grot in Chiapas in Mexico, samen met zes andere voorwerpen, waaronder een offermes.



Hoewel wetenschappers de authenticiteit van de andere voorwerpen konden bevestigen, bestond er in het academische milieu twijfel over de echtheid van het manuscript. Onderzoekers suggereerden dat de plunderaars mogelijk genoeg afwisten van het Mayaschrift en de gebruikte materialen om het boek zelf te fabriceren. Verzamelaar Josué Sáenz opperde bovendien dat het document verschilde van andere exemplaren uit de Mayacultuur.



"Het werd een soort van dogma dat het vals was," vertelt onderzoeker Stephen Houston van Brown University in Rhode Island die aan de studie meewerkte. "We besloten om terug te keren en het grondig te onderzoeken, om alle kritieken een voor een te checken. Nu brengen we een definitieve kopie van het boek uit. Het lijdt geen twijfel dat de Grolier-codex authentiek is."



Dankzij koolstofdatering kon vastgesteld worden dat de Grolier ouder is dan de andere gekende Maya-codices, waardoor het exemplaar het oudste bestaande manuscript is.



"Een beredeneerde afweging van het bewijs laat maar ruimte voor één mogelijke conclusie: uit de Precolumbiaanse periode blijven vier intacte Maya-codices over en een daarvan is de Grolier. [De studie] is een bevestiging dat het manuscript, in tegenstelling tot sommige beweringen, echt is," zo luidt de verklaring van de onderzoekers. Het team is ervan overtuigd dat de plunderaars vijftig jaar geleden niet in staat waren om een dergelijke overtuigende vervalsing te maken.