Drie sneetjes spek per dag verhoogt risico op dodelijke hartaandoening

8/09/16 - 13u22 Bron: The Independent

Vijftig gram spek per dag verhoogt ook je risico aan kanker te sterven met 8 procent. © kos.

Wie elke dag 50 grams spek eet, kan daarmee het risico te sterven aan een hartkwaal met 24 procent verhogen. Dezelfde hoeveelheid spek verhoogt je risico aan kanker te sterven met 8 procent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Bewerkt vlees bevat ook veel meer zout, nitrieten en chemische additieven door de behandelingen die het ondergaat om de bewaartijd te verlengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om roken, uitharden of roken.



Economische ontwikkeling

"De voorbije decennia is de consumptie van rood vlees wereldwijd toegenomen. Tegelijk groeit het bewijs dat de consumptie van bewerkt vlees gelinkt kan worden aan verhoogde risico's op verscheidene chronische ziektes", stelt professor Alicja Wolk, die de studie leidde.



"Uit het beschikbare bewijsmateriaal kunnen we besluiten dat de consumptie van rood vlees en bewerkt vlees in het bijzonder verband houdt met een verhoogd risico op tal van chronische ziektes en voortijdig overlijden".



Volgens haar is 5 tot 6 procent van de wereldwijde toename van vleesconsumptie te wijten aan de verhoogde consumptie van rood vlees in landen die zich economisch sterk ontwikkelden, zoals China.



De Wereld Gezondheidsorganisatie waarschuwde in oktober vorig jaar dat bewerkt vlees kanker kan veroorzaken.