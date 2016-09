"Shakespeare was niet zo'n taalvernieuwer"

Door: redactie

7/09/16 - 21u48 Bron: ANP

William Shakespeare (1564-1616). © ap.

Literair Groot-Brittannië schudt op zijn grondvesten nu de Australische hoogleraar David McInnes heeft geschreven dat William Shakespeare lang niet zo'n grote taalvernieuwer was als de Britten willen doen geloven. De wetenschapper beweert dat de beroemde Oxford English Dictionary (OED) schromelijk overdrijft wanneer die talloze woorden toeschrijft aan Shakespeare.

In de uitgaven van de OED kwamen ooit ruim 33.000 quotes van de beroemdste Britse toneelschrijver en dichter voor. In een artikel voor de University of Melbourne noemt McInnes het woordenboek 'vooringenomen'. De naam van William Shakespeare als bedenker van een uitdrukking of woord stond heel wat beter dan die van literair minder beroemde lieden, schrijft hij.



De fameuze auteur heeft heus niet al die duizenden woorden en uitdrukkingen uitgevonden die aan hem worden toegeschreven, aldus de hoogleraar. De meeste circuleerden allang. Zijn publiek moest immers de betekenis van zijn stukken wel kunnen begrijpen.



De uitgever van het woordenboek zei in een reactie dat men toevallig net bezig is met een grote herziening van de Shakespearebijdragen, schrijft The Guardian.