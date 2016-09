Sporen van zika gevonden in tranen

Bewerkt door: Redactie

Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat het zikavirus zich in de ogen kan nestelen, en vonden DNA-sporen van het virus terug in tranen. Zo is mogelijk de verklaring gevonden waarom sommige mensen blind worden van het virus.

In het wetenschappelijke tijdschrift Cell Reports beschrijven de wetenschappers het effect van het zikavirus op de ogen van muizen. "Onze studie toont aan hoe het oog een reservoir kan zijn voor het virus", zegt medeauteur Michael Diamond, hoogleraar Geneeskunde. "We moeten ons afvragen of patiënten met zika het virus in hun ogen hebben en hoe lang het daar overleeft."



Het zikavirus levert voor de meeste volwassenen weinig ongemak op, maar het kan wel hersenschade en zelfs de dood van ongeboren kinderen veroorzaken. Naar schatting een derde van de foetussen die in de baarmoeder met zika besmet wordt, ontwikkelt een oogaandoening zoals ontsteking van de oogzenuw, schade aan de retina of blindheid. Bij volwassenen kan zika leiden tot conjunctivitis, irritatie en in zeldzame gevallen uveïtis, dat kan leiden tot permanent verlies van zicht. Lees ook WHO scherpt aanbevelingen voor seksuele bescherming tegen zika aan

Muizen Om het effect na te gaan infecteerden de onderzoekers muizen net onder de huid - gelijkaardig met de steek van ene mug. Zeven dagen later bleek het virus zich in de ogen van de dieren genesteld te hebben.



De ontdekking doet ook vermoeden dat mensen het virus kunnen oplopen als ze in contact komen met de tranen van zikapatiënten. De tranen van de muizen bleken wel genetisch materiaal van het virus te bevatten, maar geen besmettelijk virus.



"Hoewel we geen levend virus ontdekten in de tranen van muizen, betekent dat niet dat het niet besmettelijk kan zijn bij mensen", zegt hoofdauteur Jonathan Miner. "Er is mogelijk een tijdsvenster waarin de tranen erg besmettelijk kunnen zijn."



Omdat het immuunsysteem minder actief is in de ogen, kunnen infecties daar soms overleven als ze in de rest van het lichaam zijn vernietigd. "We willen nu onderzoeken bij mensen of het virus zich kan handhaven in delen van het oog, omdat dat gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld transplantaties van het hoornvlies" zegt Rajendra Apte, hoogleraar Oogheelkunde.