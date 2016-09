Jagers vinden 1000-jarig zwaard

Door: redactie

6/09/16 - 23u29 Bron: BBC News

IJSLAND Een groep IJslandse ganzenjagers deed zondag tijdens een jachttripje een bijzondere vangst. De mannen kwamen thuis zonder ook maar een enkele gans, maar wel met een Vikingzwaard dat naar schatting meer dan duizend jaar oud is.

De vijf mannen vonden het zwaard in Skaftarhreppur in het zuiden van IJsland. Ze vermoeden dat het tijdens een recente overstroming is aangespoeld.



Een van de jagers postte een foto van het voorwerp op Facebook en kreeg meteen een telefoontje van het IJslandse Agentschap voor Cultureel Erfgoed, dat het zwaard maandagochtend kwam ophalen.



Volgens Kristin Huld Sigurdardottir, de directeur van het agentschap, werden totnogtoe amper twintig gelijkaardige zwaarden teruggevonden in IJsland. Nochtans hebben de jagers weinig moeite moeten doen om het te vinden. "Het lag daar gewoon te wachten om opgeraapt te worden - het viel op en lag daar gewoon op de grond," vertelt jjager Runar Stanley Sighvatsson.



Het zwaard dateert uit de tiende eeuw, maar is mogelijk nog ouder. Het werd mogelijk in een graf gelegd. De exacte vindplaats van het graf werd niet bekendgemaakt, aangezien het Agentschap graafwerken wil verrichten in de hoop nog andere voorwerpen aan te treffen.