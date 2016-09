Sneeuwschoen ouder dan Ötzi ontdekt

Door: redactie

6/09/16 - 19u40 Bron: Belga

IJsman Ötzi. © afp.

Een sneeuwschoen, die uit de tijd voor Ötzi zou afkomstig zijn, is in Zuid-Tirol ontdekt. De vondst werd in Italië gedaan aan de gletsjer van de Gurgler Eisjoch in het Pfossental. Zo werd door de autoriteiten in Bozen/Bolzano bekendgemaakt.