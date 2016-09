Eeuwige jeugd in een pilletje of toch kwakzalverij?

SASKIA CASTELYNS

Dit is ze dan: dé pil die de veroudering moet tegenhouden. 45 euro per doosje, je komt er een maand mee toe. Dergelijke wondermiddeltjes doen normaal meteen allerlei alarmbellen rinkelen - kwakzalverij lijkt niet veraf - maar het team dat 'Basis' ontwikkelde zit wel vol (kandidaat-)Nobelprijswinnaars.

'Basis' werd ontwikkeld door het Amerikaanse farmabedrijf Elysium. In de wetenschappelijke adviesraad zitten liefst zes Nobelprijswinnaars. En de medeoprichter van Elysium, Leonard Guarente (64), is een topwetenschapper: hij leidt het verouderingscentrum van het befaamde MIT-instituut in Boston en wordt een kandidaat-Nobelprijswinnaar genoemd, mochten de Zweden er ooit één uitreiken in de categorie Vergrijzingswetenschappen.



Begin jaren '90 al ontdekte Guarente - samen met professor David Sinclair, een andere pionier - een gen dat het verouderingsproces van gist blokkeert. Ze doopten het 'sirtuïne' én identificeerden gelijkaardige genen bij zoogdieren. Sirtuïne-genen maken eiwitten aan die het energieverbruik van cellen regelen. Simpel uitgelegd 'bedriegen' ze het organisme: ze doen het denken dat het aan het verhongeren is, zonder dat het eigenlijk honger heeft.



Levensduurverlenging

Rond dezelfde tijd dat Guarente en Sinclair sirtuïne ontdekten, kwamen andere onderzoekers tot de bevinding dat bij muizen op dieet (ze kregen 30% minder calorieën) een levensduurverlenging tot 40% mogelijk was, omdat ze extra veel sirtuïne aanmaakten. Die eiwitten zetten de cellen van de 'uitgehongerde' muizen aan hun energiereserves tot het uiterste aan te spreken.



Intussen is professor Guarente zover dat hij dit ook bij mensen kan. Door de sirtuïne-genen te prikkelen met de natuurlijke stoffen resveratrol (die onder meer in druiven, wijn en blauwe bessen zit) en nicotinamideriboside of NR (in melk), gaan we ons gedragen alsof onze cellen uitgehongerd zijn. Dát is dus de basis van zijn wonderpil.



