Drone slaagt erin om beelden te maken van zeldzame witte walvis

Koen Van De Sype

5/09/16 - 18u33 Bron: BBC, Universiteit van Murdoch

Een drone van de Universiteit van Murdoch heeft uitzonderlijke beelden kunnen maken van een zeldzame witte walvis voor de kust van West-Australië. Het toestel wordt gebruikt bij een wetenschappelijk project dat de geheimen van de zeezoogdieren moet ontrafelen.

De wetenschappers gebruiken voor hun onderzoek nieuwe technologieën om de motoriek, de communicatie en de voortplanting van de bedreigde Australische walvis in kaart te brengen. Volgens professoren Fredrik Christiansen en Lars Bejder moet het zo mogelijk zijn om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de enorme zeezoogdieren. En dat zou ook moeten leiden tot een betere bescherming van de dieren. "Met drones kunnen we de dieren bestuderen zonder hen te verstoren", aldus de professoren.



Antarctica

De Australische walvis komt alleen voor op het zuidelijk halfrond. Tijdens de zomer verblijven ze vlakbij Antarctica en in de winter migreren ze naar het noorden. De populatie telt nog ongeveer 3.000 exemplaren.