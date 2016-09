Door: redactie

5/09/16 - 17u17 Bron: Belga

Deze illustratie gaf in 2013 weer hoe de Philae op de komeet Tchouri moest landen. De echte landing verliep turbulent. © afp.

Ruimtevaart De Europese ruimterobot Philae, waarmee alle contact verloren was na diens turbulente landing in november 2014 op de komeet Tchouri, is door een hogeresolutiecamera van de ruimtesonde Rosetta gelokalisserd. Dat heeft het Europese Ruimtevaartagentschap ESA vandaag meegedeeld.