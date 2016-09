Hoge Gezondheidsraad: psychiatrie moet menselijker

Door: redactie

De Hoge Gezondheidsraad roept in een nieuw advies op om de dwang in de psychiatrie, zoals het vastbinden van een patiënt of hem in een isoleercel opsluiten, aan banden te leggen en pas te gebruiken als laatste redmiddel. Dat schrijft De Morgen vandaag.

"Het gebeurt te veel, te lang en te vaak op een manier die niet respectvol, menselijk of herstelbevorderend is", aldus de HGR over het dwangbeleid in de psychiatrie. "Er is bovendien een wezenlijk gevaar voor het ontwikkelen van een psychisch en fysiek trauma bij patiënten, familieleden en personeel."



Conflict vermijden

De raad pleit ervoor om alle vormen van conflict te mijden. "Niet naar huis mogen in het weekend, verplicht naar de therapie, geen bezoek tijdens de eerste twee weken... Dat zijn allemaal afdelingsregels die voor wrevel en conflict zorgen en vervolgens tot dwang leiden", zegt psychiater Chris Bervoets (UPC KU Leuven), voorzitter van de expertencommissie van de Hoge Gezondheidsraad.



Is het in uitzonderlijke omstandigheden toch nodig om een patiënt tegen zichzelf te beschermen, dan moeten daar duidelijke richtlijnen voor zijn. Bovendien moet de psychiater aanwezig zijn en moet er overleg zijn met de patiënt en, indien mogelijk, met de familie.



Leidraad

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) laat weten dat ze met het advies als leidraad wil onderzoeken waar en hoe het nog beter kan. Al waarschuwt ze meteen dat het niet makkelijk wordt daar de nodige middelen voor te vinden. "Dit is niet alleen een zaak van de federale regering. Ook de deelstaten zullen bij het overleg moeten worden betrokken."