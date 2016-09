Israëlisch bedrijf wil geld of gratis ruimtevlucht van SpaceX na ontploffing raket

Bewerkt door: Redactie

5/09/16

De ontploffing van de raket in de Amerikaanse staat Florida, afgelopen week. © reuters.

Een Israëlisch bedrijf wiens satelliet in rook opging toen afgelopen week een raket van SpaceX ontplofte wil dat het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf met 50 miljoen dollar over de brug komt, of een vervangende vlucht naar de ruimte aanbiedt.

De raket ontplofte afgelopen donderdag tijdens een test op lanceerbasis Cape Canaveral, in de Amerikaanse staat Florida, een paar dagen voordat hij zou worden gelanceerd. De Amos-6-satelliet van het Israëlische Spacecom zou door een aantal bedrijven worden gebruikt, waaronder Facebook. De satelliet had onder meer voor betere internetdekking in Afrika moeten zorgen.



Verzekering

SpaceX, dat onder meer vluchten van commerciële satellieten verzorgd maar ook voorraden naar het internationale ruimtestation ISS brengt, wil niet in detail treden over zijn contracten met klanten of de verzekeringen voor de ruimtevluchten.



De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Ook is nog onduidelijk hoeveel schade de basis heeft opgelopen.