NASA deelt unieke foto's van Jupiter: "Dit hebben we nog nooit gezien"

3/09/16 - 12u47 Bron: NASA, Telegraph

First-ever images of Jupiter’s north pole by @NASAJuno ! It's unlike anything seen before: https://t.co/miaMV4gGig pic.twitter.com/P0TotRlmNu

video De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een primeur te pakken. Ze kon voor het eerst de noordpool van de planeet Jupiter gedetailleerd op foto vastleggen. De afbeeldingen werden genomen door de ruimteverkenner Juno en dit weekend door de NASA vrijgegeven.

Indrukwekkend stormweer op de noordpool van Jupiter. © NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS. Infraroodbeeld van de zuidpool van Jupiter. © NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.

"Het lijkt op niks dat we ooit eerder hebben gezien", zegt Scott Bolton van het Southwest Research Institute (Texas). Ook de zuidpool van de gasreus werd vereeuwigd, maar het is vooral de noordpool die de aandacht van de onderzoekers trekt. Ze kleurt immers blauwer dan de rest van het hemellichaam en het is er schijnbaar veel stormachtiger dan verwacht.



De ruimtesonde maakte ook infraroodbeelden van de grootste planeet van ons zonnestelsel. Zo is op een van de foto's het morgenrood op de zuidpool te zien.



Juno stuurde eerder al foto's van Jupiter door naar de aarde, maar de afbeeldingen die de NASA onlangs op haar website plaatste, zijn veel scherper.



De verkenner vloog vorige week 'dicht bij' de planeet op een afstand van circa 4.000 kilometer. Er volgen de komende maanden nog tientallen vluchten rond de gasreus om meer data te verzamelen. In 2018 is de missie afgelopen en zal Juno vergaan in de atmosfeer.