Inactieve vulkaan op dwergplaneet Ceres

Wetenschappers denken op dwergplaneet Ceres, die ronddraait in een asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, een inactieve vulkaan te hebben ontdekt.

Ruimtesonde Dawn van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bestudeerde de berg op Ceres de afgelopen maanden. De vulkaan is half zo hoog als de Mount Everest. De laatste uitbarsting vond vermoedelijk honderden miljoenen jaren geleden plaats.



"Het is onwijs cool en onverwacht", zei Christopher Russell van de University of California vandaag. Ceres stond ooit te boek als een volwaardige planeet, maar werd later gedegradeerd tot asteroïde. Tegenwoordig valt Ceres in de categorie dwergplaneet, net als Pluto.



Ruimtesonde Dawn is de eerste die de dwergplaneet van dichtbij observeert. De sonde cirkelt als sinds maart 2015 rond Ceres.