Was de Chinese superbus niet meer dan bedrog?

1/09/16 - 17u46 Bron: Bloomberg, Le Soir

Het prototype van de Transit Elevated Bus werd op 2 augustus getest. © ap.

Het zou hét vervoersmiddel van de toekomst worden: een brede superbus die duizend passagiers kan vervoeren en op twee sporen rijdt die aan beide zijden van de weg liggen, zodat hij boven het verkeer zoeft. Begin augustus werd een eerste prototype van de Transit Elevated Bus (TEB) getest in het noorden van China. Maar volgens Chinese media is het hele project bedrog.

Een schaalmodel werd in mei 2016 voorgesteld in Peking. © reuters.

De Chinese superbus werd gepromoot als een innovatie die het wegverkeer voorgoed zou veranderen. Files zouden verdwijnen, eens de bus zich op de weg - niet tussen maar boven het overige verkeer - zou begeven.



Toch waren er nog mankementen. Bij de test bleek de TEB te hoog om onder bruggen te kunnen rijden, en te laag voor sommige voertuigen om eronder te passen. Een aanpassing van de plannen kwam er niet en vragen hierover bleven onbeantwoord door de ingenieurs van het project.



Chinese staatsmedia, die voordien lyrisch waren over de superbus, zeggen nu dat het om niet meer dan een publiciteitsstunt ging. De TEB kwam voor het eerst ter sprake in 2010. De ambitieuze plannen werden vorig jaar overgekocht door Bai Zhiming, een zakenman met een bedenkelijke reputatie op het vlak van openbaar vervoer. Nu lijkt het erop dat hij met het project goedgelovige investeerders wou aantrekken om een miljoenenwinst op te strijken.



Dergelijke oplichterijen zijn in China in opmars. Via online platforms kunnen particuliere investeerders veelbelovende innovaties financieren. Ze worden gelokt met beloftes van onrealistische opbrengsten. De vraag naar dergelijke leningen nam de voorbije jaren exponentieel toe. Terwijl er in 2013 nog een bedrag van 4,3 miljard dollar mee gemoeid was, ging het in 2015 al om 71 miljard dollar.



Zhiming is er op die manier in geslaagd meer dan 26 miljoen dollar binnen te halen. Aan zijn investeerders beloofde hij een rendement van 12 procent. Vandaag zijn er 200 investeerders die hun kapitaal terugeisen.