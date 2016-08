Artsensyndicaat sabelt meldpunt neer: "Intentionele schade aan vertrouwen arts-patiënt"

Door: redactie

fraude bij dokters Het BVAS, de grootste artsenvereniging van het land, is allerminst gelukkig met de piste die de ziekteverzekering en de mutualiteiten bewandelen om een meldpunt voor fraude op te richten. "Dit brengt intentioneel het vertrouwen tussen arts en patiënt schade toe", aldus voorzitter Marc Moens. Hij wijst de ziekenfondsen met de vinger.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block werkt aan verschillende initiatieven "om fraude en verspilling in de gezondheidszorg ­terug te dringen", zo raakte donderdag bekend. Een meldpunt, waar zowel patiënten als artsen zouden terechtkunnen, is een van de pistes, zo schreef De Morgen. Bij zo'n meldpunt kan de patiënt dan fraude of verspilling door artsen melden. Voor voorzitter Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten is dat stemmingmakerij en meer dan een brug te ver. "Zo een kliklijn is fundamenteel verontrustend."

Moens is allerminst mals voor de ziekenfondsen, omdat de suggestie van hen zou komen. "Alle informatie (diagnoses, nvdr.) zou zo naar de mutualiteiten moeten gaan. Daar wil men dan standaardprofielen van maken en iedereen die afwijkt is dan fraudeur of schrijft te veel voor."



"Ze willen zelf bepalen wat hun leden, onze patiënten, nog als behandeling mogen krijgen", voegt het BVAS toe in een persmededeling. Patiënten die dan buiten de norm vallen, zouden dan pech hebben. "Kookboekgeneeskunde", klinkt het.



"Het is niet aan de mutualiteiten om de patiëntenzorg te organiseren. Zij verkopen verzekeringen, zetelen in tal van raden van bestuur van ziekenhuizen, baten honderden apotheken uit, mediatheken en thuiszorgwinkels en dergelijk meer. Als er al fraude en overconsumptie zou bestaan, dan zijn zij daar volop bij betrokken."