Amerikaanse astronauten maken tweede ruimtewandeling op twee weken tijd

Bewerkt door: Redactie

1/09/16 - 16u12 Bron: Belga

EVA BEGINS! @Astro_Jeff & #AstroKate embark on their 2nd spacewalk together. Task overview: https://t.co/TJf6d3esr4 pic.twitter.com/91nMbmGRug

Twee Amerikaanse opvarenden van het Internationaal Ruimtestation ISS zijn vandaag naar buiten gezweefd voor hun tweede ruimtewandeling op twee weken tijd, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA geblogd.

Gezagvoerder Jeff Williams en Kate Rubins begonnen om 13.53 uur Belgische tijd aan hun uitje, door over te schakelen op de batterijvoeding in hun ruimtepak. Tijdens de 195ste ruimtewandeling in het kader van de bouw en het onderhoud van de spacemeccano moet het duo in het bijzonder een koelingsradiator wegnemen, een hoge definitiecamera monteren en een zonnepaneel inspecteren.



Op 19 augustus werkten de twee astronauten ook al in het absolute luchtledige, om een internationale koppelingsadaptor (voor commerciële ruimteschepen) te installeren.